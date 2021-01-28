В Киеве открыли первое в Украине цифровое банковское отделение: как оно работает

ПриватБанк и Mastercard открыли Concept Store / privatbank.ua

ПриватБанк совместно с Mastercard открыл в центре Киева (ул. Площадь Независимости, 2) первое в Украине полностью цифровое банковское отделение Concept Store. Его особенностью стало отсутствие традиционных касс и наличие комфортного хаба для работы и общения.

Отделение, в свою очередь, оснащено инновационными технологиями – мультитачбарамы, диджитал-экранами, киосками самообслуживания и другими современными решениями для получения финансовых услуг в цифровом формате.

Как отметил заместитель председателя правления ПриватБанка по развитию бизнеса Разван Мунтеану, такое отделение позволит банку узнать, каким новым технологиям отдают предпочтение пользователи. "Уверен, что синергия технологий и качественно нового обслуживания позволит нам сформировать положительный цифровой клиентский опыт".

Кроме того, отделение станет коворкингом, где есть возможность для обучения и развития, проведения деловых встреч, и даже диджитальна игровая комната. В будущем в Concept Store планируют проводить дистанционные тренинги и "живые" воркшопы, где можно получить новый опыт и знания от ведущих экспертов мира финансов и инноваций.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, отделение работает с соблюдением всех необходимых санитарных и карантинных норм. Помещение оснащено дезинфекторами, оборудованием для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты.

Concept Store / ПриватБанк

Concept Store / ПриватБанк

Читайте такжеВ Украине запустили онлайн-платформу с данными об украинской IT-экосистеме: чем она полезна

Ранее ПриватБанк первым в Украине открыл выпуск платежных карточек UnionPay, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще более 170 стран мира.

Эти карты в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами. В ближайшее время также ожидается запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.