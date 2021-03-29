В популярной онлайновой игре League of Legends появится новый чемпион

League of Legends - тизер нового Чемпиона / Riot Games

Американская студия Riot Games представила очередного чемпиона своей многопользовательской ролевой стратегии League of Legends. Им стала ожившая кукла по имени Гвен, которая сражается с помощью ножниц, иголок и ниток.

"Когда-то давным-давно швея сделала милую куколку. Эта кукла очень любила своего создателя, но, к сожалению, трагедия разделила их, отправив куклу на дно моря и скорби. Прошли века, но куклу это не остановило, ибо она знала, что любовь снова найдет ее" – гласит синопсис нового чемпиона.

Вместе с анонсом разработчики прикрепили геймплейный видеоролик, где нам показывают куклу уже непосредственно внутри игры. Гвен в League of Legends предположительно будет магом на верхней линии, если "хитрые" игроки не придумают для неё другую позицию. О способностях нового чемпиона авторы расскажут чуть позже.

Для тех, кто не знаком с League of Legends – это командная соревновательная игра 5 х 5, самая популярная в мире среди игр для ПК: в нее катает более 100 млн человек каждый месяц. Игроки выбирают чемпионов, распределяются по ролям (маг, танк, убийца и т. д.) и идут в атаку на базу оппонентов, которая находится на противоположной стороне игрового поля. Цель команды – добраться до Нексуса, ключевого объекта противника, и уничтожить его.

Игра распространяется по модели free-to-play, то есть любой желающий может скачать League of Legends совершенно бесплатно. Сделать это можно на официальном сайте игры.

League of Legends - трейлер Гвен

Параллельно в стенах Riot Games кипит работа над масштабной MMO во вселенной League of Legends. Формальный анонс состоялся в декабре 2020 года. Никаких дополнительных подробностей неизвестно, поэтому остается только ждать официального анонса.