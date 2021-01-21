В Сети появились новые скриншоты загадочного проекта от создателей Limbo и Inside

Playdead - концепт-арты новой игры / Twitter

Уже более трех лет мы знаем, что датская студия Playdead, подарившая нам замечательные Limbo и Inside, работает над новым загадочным проектом.

Сегодня в Сети появились новые концепт-арты безымянной игры, которая выйдет на несколько платформ. Финансирует и издаёт игру компания Epic Games, которая хочет сильнее помогать разработчикам продвигать свои игры.

На данный момент в общей сложности доступно всего восемь изображений, однако судить по ним о будущей новинке достаточно сложно. Как заявляли сами разработчики, нас ждет игра от третьего лица в открытом мире и sci-Fi сеттинге.

Несмотря на космическую тематику и уход в 3D пространство, по атмосфере и настроению проект будет напоминать Limbo и Inside, однако игровой процесс существенно изменится – игроки смогут частично исследовать достаточно большие локации мира игры.

По словам одного из разработчиков, он "устал от ограничений двухмерной перспективы", поэтому переход в трёхмерное пространство стал скорее эволюционным этапом для студии. На данный момент в производстве участвует более сорока человек – это самая большая команда в истории компании.

Стоит отметить, что именно сейчас будет интереснее всего следить за творчеством студии. Возможно, как, например, в ситуации с Frictional Games, разработчиками популярного хоррора Амнезии, с каждым новым проектом Playdead будет доводить до ума свою оригинальную идею. Или же наоборот, Inside стала апогеем творческого таланта датчан, и команда возьмется осваивать совершенно новые вершины.

Принимая во внимание скрытность компании, довольно сложно заниматься какими-либо прогнозами. Нам, в свою очередь, сложно представить, что после шести лет разработки Inside, Playdead захочет потратить еще шесть на идентичную игру. Платформы и дата релиза также пока не оглашаются. Больше деталей о ней могут рассказать уже в этом году.

Напомним, что сегодня в полночь по Киеву состоится официальная трансляция по Resident Evil Village в стиле Nintendo Direct, где покажут новый трейлер, первый взгляд на геймплей и расскажут много подробностей об игре.

Также на стриме поделятся новостями о серии в целом. Так, например, компания открыла регистрацию на закрытый бета-тест некой игры, принять участие в котором могут владельцы консолей старого и нового поколений (ПК-игроков на бета-тест не зовут).

Точное название игры не известно, но это будет что-то онлайновое – возможно, Village Online и Resident Evil 25th Anniversary, информация о которых утекла в сеть после взлома компании, там была информация, что игра будет условно-бесплатной и с элементами баттл-рояля.