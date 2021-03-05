Второе DLC для короля шутеров DOOM Eternal уже на подходе

Второе DLC для DOOM Eternal уже близко /Steam

В базе данных сервиса Steam раньше времени появились достижения из второго сюжетного дополнения к шутеру DOOM Eternal за авторством id Software. Видимо, релиз состоится уже очень скоро.

Всего будет 7 достижений. Если вы не хотите словить случайно спойлер, то рекомендуем дальше не читать, остальные же могут потешить своё любопытство.

В числе слитых достижений были как сюжетные (прохождение уровней, убийство финального босса), так и побочные ачивки (собрать все страницы Кодекса и другие). Согласно нескольким ачивкам, главным антагонистом дополнения выступит некий Темный Лорд, а Палач Рока обзаведется новым оружием – Молотом Стражей.

Crystal Spelunker — пройти уровень World Spear;

Cross the Threshold — пройти уровень Reclaimed Earth;

Siege the Day — пройти уровень Immora;

Tougher Than Nails — получить все улучшения для Sentinel Hammer;

Rest Your Weary Fists — убить Тёмного Лорда;

Live Die Reload — пройти игру в режиме "Дополнительная жизнь", сохранив 5 дополнительных жизней;

Critical Literature — собрать все страницы Кодекса в одном сохранении.

Doom Eternal The Ancient Gods DLC - прохождение

Кузнецы из id Software пока официально не называла дату выхода The Ancient Gods: Part Two, однако еще в прошлом месяце DLC получило возрастной рейтинг в Австралии. Вполне возможно, что релиз состоится одновременно с официальным анонсом.

Напомним, что релиз самой игры DOOM Eternal состоялся 20-го марта 2020 года для консолей PlayStation и Xbox, а также ПК. В роли Палача Рока игрокам предстоит освободить Землю и уничтожить как можно больше отродий. Ранее в этом году в королевской битве Fall Guys произошёл дьявольский кроссовер с DOOM. Среди костюмов геймерами доступен образ Думгая, а также некоторых монстров из вселенной DOOM.