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10 тысячам своих детей Россия могла дать нечто лучшее, кроме смерти - Зеленский

5 марта 2022, 12:37

Президент Зеленский добавил, что российские солдаты, которые атаковали Украину, в массе своей даже не могут объяснить, за что они идут воевать.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Войска российских оккупантов несет сокрушительные потери в столковениях с украинской армией – по состоянию на утро 5 марта погибли по меньшей мере 10 тысяч солдат и офицеров из РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем утреннем обращении.

"Российская армия не вышла на запланированные рубежи. Но вышла почти на 10 тысяч убитых российских военных. 10 тысяч! Это страшно! Ребята в возрасте 18, 20 лет. Совсем молодые, почти дети. 10 тысяч. Россия точно могла дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти", – сказал украинский лидерЧитайте такжеПока не победим российских захватчиков, в Украине нет выходных - Зеленский

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам заявил - неважно, какой сейчас день недели - "в стране больше нет выходных", и так будет до самой победы над агрессором.

"Десятые сутки нашей отечественной борьбы, искренней веры и круглосуточной работы. Десятые сутки как один бесконечный день, как одна бесконечная ночь, не дающая отдыха. Сегодня суббота. Это слово на войне ничего почти не означает, как понедельник, четверг или любой другой день. Все они стали одинаковым. Страна не знает больше выходных. Не важно, что на часах, не важно, что на календаре. И так - до победы", - заявил Зеленский.

Автор: Егор Бунин
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Владимир Зеленский российское вторжение новости Украины
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