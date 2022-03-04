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"Подачка вместо помощи": Зеленский поддержал отказавшихся от "гуманитарки" РФ херсонцев

4 марта 2022, 23:59

Опубликовано видео, как в центре Херсона местные жители отказываются от "гуманитарной помощи", которую привезли российские оккупанты.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые оказались на территориях, временно занятых российскими оккупантами.

Он поблагодарил жителей Херсона, которые жестко послали солдат РФ, которые пытались раздавать в городе для телекартинки "гуманитарную помощь".

"Украинский Херсон, который сегодня пытались унизить, но не получилось, не дали", - сказал глава государства.

Он уверен, что украинцы показали себя, не дали себя разыграть в циничном спектакле с подачкой вместо помощи с пропагандой вместо искренности.

"Российские пропагандисты думали о наших людях как о себе, а увидели, что херсонцы горды и уважают себя, уважают Украину. Я понимаю, насколько сложное решение, когда в оккупации выходят против вооруженных врагов, я чувствую насколько это рискованно, но я вижу, как наши люди отказываются играть по правилам оккупантов, как наши люди остаются украинцами, как наши люди остаются с нашим государством, даже временно оказавшись в темноте", - говорит президент.

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Он также напомнил о том, что российские оккупанты пытаются создать гуманитарную катастрофу на временно оккупированной территории.

"Оккупанты думали, что могут отключить украинцев от телевидения, отключить нашу связь, могут отобрать продукты питания, отключить электроэнергию, тепло. Они думали, что это заставит украинцев покориться, но даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью, чтобы сказать: "Долой с нашей земли!". Даже в полной темноте мы видим правду и будем драться, пока не потемнеет в наших глазах, потому что мы воины света и сегодня никто на Земле не сможет сказать, что эта фраза – пафос", - добавил Зеленский.

Добавим, что ранее в Сети опубликовали видео, как в центре Херсона местные жители отказываются от "гуманитарной помощи", которую привезли российские оккупанты.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Владимир Зеленский война России и Украины
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