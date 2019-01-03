В МИД предостерегли украинцев от поездок в Таиланд

В стране ожидается шторм и сложные погодные условия.
Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения ряда южных регионов Таиланда по причине ухудшения погодных условий.
По данным внешнеполитического ведомства, угрозу несет приближающийся тропический шторм "Пабук". В зоне риска - провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет.
По прогнозам синоптиков, на побережье ожидается сильный ветер и осадки. Не исключена вероятность тайфуна и наводнения, которые могут привести к сбоям в работе транспорта и коммуникаций.
"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться в течение указанного периода от посещения прибрежных зон без необходимости; отслеживать сообщения соответствующих местных служб, в том числе спасательных, соблюдать их инструкции и указания, следить за новостями, в случае пребывания в опасном регионе, быть готовыми к экстренной эвакуации", - говорится в сообщении консульской службы.
Напомним, с конца 2018 года правительство Таиланда решило отменить визовый сбор для туристов из 21 страны, в число которых попала и Украина.