В МИД предостерегли украинцев от поездок в Таиланд

Таиланд в ближайшее время может быть опасен для туристов / Фото: rb-tourism.ru

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения ряда южных регионов Таиланда по причине ухудшения погодных условий.

По данным внешнеполитического ведомства, угрозу несет приближающийся тропический шторм "Пабук". В зоне риска - провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет.

По прогнозам синоптиков, на побережье ожидается сильный ветер и осадки. Не исключена вероятность тайфуна и наводнения, которые могут привести к сбоям в работе транспорта и коммуникаций.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться в течение указанного периода от посещения прибрежных зон без необходимости; отслеживать сообщения соответствующих местных служб, в том числе спасательных, соблюдать их инструкции и указания, следить за новостями, в случае пребывания в опасном регионе, быть готовыми к экстренной эвакуации", - говорится в сообщении консульской службы.

Напомним, с конца 2018 года правительство Таиланда решило отменить визовый сбор для туристов из 21 страны, в число которых попала и Украина.