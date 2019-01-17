В УПЦ МП ответили на вопрос: "Чей Крым?"

Бывший архиепископ Симферопольский и Крымский Климент считает, что церковь Крыма имеет епархии исключительно на территории Украины / investigator.org.ua

Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент заявил, что по церковным канонам Крым является территорией Украины.

"На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь (Московского патриархата – ред.) полностью в каноническом чине и это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного уклада, Крым является территорией Украины", - цитирует священнослужителя Громадське ТБ.

Климент подчеркнул, что приходы УПЦ МП в Крыму не перешли в состав Русской православной церкви, поэтому прихожане храмов до сих пор являются частью Украины.

Напомним, в Православной церкви Украины ждут принятия Радой закона, который урегулирует процесс перехода приходов Московского патриархата в состав украинской автокефальной церкви.