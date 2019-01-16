"Мы живем в свободной стране": в ПЦУ рассказали, что Рада собирается делать с УПЦ МП

В ПЦУ рассказали, что Рада собирается делать с УПЦ МП / Bdzhola.com

В Православной церкви Украины ждут принятия Радой закона, который урегулирует процесс перехода приходов Московского патриархата в лоно украинской автокефальной церкви.

По мнению священника ПЦУ Андрея Гуля, принятие такого закона существенно увеличит число перешедших приходов.

"До получения Томоса выражали мнение и святейший патриарх Филарет, и блаженнейший Епифаний, наш предстоятель, что когда 2/3 общины будут иметь желание перейти в единую поместную церковь Украины, то этот процесс будет происходить. Если будет поровну, 50/50, этот процесс отсрочится, потому что будут споры и противоречия", – цитирует священнослужителя Обозреватель.

При этом он признал, что в этом вопросе большую роль играет авторитет священника: "Он в большинстве решает, мнение общины отходит на второй план. Но мы живем в свободной стране. Должно учитываться мнение не только священника, но и верующих. Ждем законопроекта, который регламентирует, как нам правильно это сделать. Тогда не будет никаких препятствий, чтобы общины решали, как им переходить".

А те верующие, которые не пожелают перейти из УПЦ МП, смогут организовать свой приход, добавил Гуль. Но таковых, по его мнению, будет крайне мало.

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект о переходе храмов Украинской православной церкви Московского патриархата в новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ). По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, закон еще "сыроват".

Также в Минкультуры рассказали о том, как приходам нужно переходить из УПЦ МП в ПЦУ. По словам чиновников, переход религиозных громад должен осуществляться строго в соответствии с законодательством Украины.

Читайте такжеПарубий рассказал о судьбе УПЦ МП после томоса от ВарфоломеяРанее у Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ. Информацию озвучила представитель президента в Раде Ирина Луценко.

Также у Порошенко дали советы притесняемым прихожанами священникам УПЦ МП. У главы государства убеждены, что служители церкви сами виноваты в сложившемся конфликте.

Напомним, на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.

Позже в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Николаевский храм священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).