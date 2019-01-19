В Минздраве объяснили ситуацию с вызовом скорой помощи в новом формате

Карета скорой помощи / kamin.volyn.ua

Чиновники Минздрава Украины разъяснили новые правила вызова скорой и неотложной медицинской помощи.

В пресс-службе ведомства развеяли популярное среди украинцев заблуждение, что теперь якобы "скорую" нужно вызывать по телефону "103", а неотложную помощь — по "112".

По словам чиновников, для вызова бригады скорой помощи действительно выделен единый номер 103.Однако же общие правила вызова скорой помощи не менялись с 2009-го - бригада выезжает при непосредственной угрозе жизни и здоровью (внезапное нарушение дыхания, потеря сознания, сильные боли в области сердца, сильное кровотечение).

Кроме того, в Минздраве рассказали о том, что "службы неотложной помощи", создаются в регионах Украины по решению местных властей и предназначена для оказания помощи пациентам на дому. "В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103. Как правило, это местные номера и ни в коем случае — не номер 112", — предупредили чиновники ведомства.

Напомним, ранее в Украине презентовали новые автомобили скорой помощи.