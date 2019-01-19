На Киевщине товарняк сошел с рельсов и устроил бедлам: опубликовано фото

Инцидент вызвал серьезные проблемы с соблюдением ж/д расписания на Киевщине.
Неподалеку от станции Кожанка (ж/д участок "Фастов-Козятин"), что на Киевщине сошел с рельсов товарный состав.
Соответствующее сообщение опубликовал портал "ЛБ".
Согласно имеющимся данным, из-за инцидента сбился график движения восьми пассажирских поездов. Среди них:
1) 715 "Киев - Перемышль";
2) 138 "Лисичанск - Хмельницкий";
3) 121 "Николаев - Ровно";
4) 111 "Харьков - Львов";
5) 70 "Мариуполь - Львов";
6) 55 "Москва - Хмельницкий";
7) 23 "Москва - Одесса";
8) 779 "Сумы - Винница".
Напомним, ранее на Одесчине угодил в железнодорожную аварию поезд с зерном. Позже под Днепром сошел с рельсов пассажирский поезд.