На Киевщине товарняк сошел с рельсов и устроил бедлам: опубликовано фото

Момент после инцидента / "Левый берег"

Неподалеку от станции Кожанка (ж/д участок "Фастов-Козятин"), что на Киевщине сошел с рельсов товарный состав.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ЛБ".

Согласно имеющимся данным, из-за инцидента сбился график движения восьми пассажирских поездов. Среди них:

1) 715 "Киев - Перемышль";

2) 138 "Лисичанск - Хмельницкий";

3) 121 "Николаев - Ровно";

4) 111 "Харьков - Львов";

5) 70 "Мариуполь - Львов";

6) 55 "Москва - Хмельницкий";

7) 23 "Москва - Одесса";

8) 779 "Сумы - Винница".

Напомним, ранее на Одесчине угодил в железнодорожную аварию поезд с зерном. Позже под Днепром сошел с рельсов пассажирский поезд.