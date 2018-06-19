Под Днепром поезд сошел с рельсов: видео

Погибших и пострадавших нет.
В Самарском районе города Днепр на перегоне Нижнеднепровск узел – Самаровка локомотив и 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
Среди прочего сошли с рельсов 2 цистерны и 9 вагонов с металлом. Избежать пожара удалось лишь чудом – утечки из цистерн не произошло. Однако теперь тонны горючего придется перекачивать.
В то же время погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Задержки движения не было.
Ранее в Казахстане опрокинулся пассажирский поезд. В тот раз не обошлось без жертв. Пассажиры выбирались из вагонов через разбитые окна.