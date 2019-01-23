Снегопад в Киеве: город встал в 9-балльных пробках

Из-за сильного снегопада в Киеве утром в среду, 23 января, столица Украины встала в 9-балльных пробках.

Такие данные приводит сервис Яндекс.Пробки.

Движение осложнено в районе Шулявки, станций метро Святошин, Университет, Выдубичи.

Накануне синоптики предупредили, что 23 января в Киеве за день выпадет до 10-15 см снега. Ожидается, что метель будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с.

"…ночью умеренный, днем сильный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, метель", - сообщил Укргидрометцентр

Пробки в Киеве 23 января 2019 года, скриншот / yandex.ua/maps

В КГГА водителей водителей призвали не парковать автомобили вдоль улиц и дорог для обеспечения проезда снегоуборочной техники, которой на улицах пока не наблюдается.