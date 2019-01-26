Андрей Шевченко строит "золотую империю" российского олигарха - СМИ

Шевченко и Абрамович / Deutsche Welle

К развитию золотой империи российского олигарха Романа Абрамовича причастен тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

По данным реестра компаний Великобритании, Шевченко с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP, сообщает Deutsche Welle.

Эта лондонская фирма уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining, имея статус официального брокера акций холдинга, которые котируются на Лондонской фондовой бирже.

Инвестиционные брокеры, как правило, получают комиссию от размещения или продажи ценных бумаг. Акции Highland Gold Mining за последние годы выросли в цене в полтора раза, а капитализация достигла более 600 млн долларов.

Многое указывает на то, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за команду российского олигарха "Челси".

Напомним, российские олигархи начали выводить свои активы из Лондона из-за возможных санкций Евросоюза. Так бизнесмены отреагировали на заявления британского руководства о возможном введении санкций против союзников Кремля.