Скончалась самая старая женщина Украины: названо место похорон

Скончалась схимонахиня Иоанна (Мария Мороз) / facebook.com/Роман Лілея

В четверг, 24 января, в возрасте 107 лет скончалась самая старая женщина Украины — схимонахиня Иоанна (в миру — Мария Мороз).

Схимница пережила две мировые войны, Голодомор и 18 лет была в ссылках за любовь к Украине, сообщил ее внук, отец Роман Барановский (поэт, псевдоним Роман Лилея).

Монахиня Иоанна была насельницей женского монастыря иконы Божьей Матери в урочеще Кипячее Житомирской области, ее похоронят на территории монастыря, сообщает Чернівецький промінь.

Мария Мороз (схимонахиня Иоанна) родилась в селе Малый Кучурив Черновицкой области 13 февраля 1911 года. Женщина почти 20 лет была в ссылках в Сибире и на Урал, ее мужа расстреляли. Мороз стала монахиней в 99 лет.