Астролог назвал год, когда Украина станет членом НАТО

Астролог Влад Росс считает, что придет время, когда не Украина будет проситься в НАТО, а Альянс сам будет предлагать ей членство / УНИАН

9 февраля 1994 года Украина присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира". После того Украина и Альянс переживали долгий период непростых отношений, однако в последние годы наша страна настойчиво демонстрирует свое намерение стать членом НАТО.

Во взаимоотношениях Североатлантического альянса и Украины большой переломный момент произойдет лишь в 2025 году, не раньше. Это станет возможным, когда Плутон войдет в зодиакальный знак Водолея.

Как раз в это время кардинально изменится политика Российской Федерации. Хотя новая тенденция в политике Москвы по отношению к Киеву начнет проявляться раньше, где-то с 2024 года.

К тому же, в 2024-2025 годах уже не Украина будет проситься в НАТО, а Альянс будет ей предлагать вступить в его состав.

И к тому времени уже не будет у власти главного врага Украины, изверга Путина. Плюс изменится политика России по отношению к нашей стране. Соответственно, никто не будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, если она того захочет.

Кроме того, приблизительно в это же время закончатся финансовые трудности Евросоюза, и там будет наблюдаться большой экономический рост. И тогда ЕС будет способен принимать новых членов. Потому вполне возможно, что именно в 2025 году Украина также станет членом Евросоюза.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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