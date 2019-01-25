Стало известно, куда вывезут из Киева памятник Суворову

Памятник Суворову в Киеве / Рубрика

Памятник Александру Суворову, который демонтировали на днях в Киеве, планируют передать в швейцарский музей.

Как сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти, 29 января состоится встреча представителей Минобороны Украины с военным атташе посольства Швейцарии в Украине, во время которой и будет обсуждаться данный вопрос.

Напомним, 24 января, прошел процесс демонтажа памятника русскому полководцу времен Екатерины II и Павла I Александру Суворову, стоявшему неподалеку от здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.