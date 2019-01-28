В СБУ отреагировали на пропажу капитана судна "Норд"

Рыболовецкое судно "Норд" / ГПСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) отрицает свою причастность к исчезновению Владимира Горбенко, капитана рыболовецкого судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте прошлого года.

Об этом сообщил адвокат моряка Дмитрий Щербина, обратившийся к спецслужбе с соответствующим запросом, передает RT.

"Мы связались с сотрудниками СБУ, они причастность к пропаже отрицают", - сказал Щербина, добавив, что подал заявление о пропаже Горбенко в правоохранительные органы.

Адвокат напомнил, что Горбенко покинул дом днем в субботу, 26 января. По его словам, после этого капитана никто не видел, на связь он не выходил.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

В октябре семерых российских моряков с "Норда" обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана "Норда" оставили на территории Украины, а судно выставили на продажу.