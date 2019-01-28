"Устроил акцию": в РФ утверждают, что крымский памятник "зеленым человечкам" испортил киевлянин

В Крыму памятник "зеленым человечкам" облил краской киевлянин, утверждает омбудсмен России / crimeapress.info

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что в захваченном РФ Крыму — в Симферополе — памятник "вежливым людям" ("зеленым человечкам") облил краской житель Киева.

Киевлянин специально приехал на полуостров, чтобы "устроить акцию", рассказала омбудсмен РБК.

"...(облил памятник "вежливым людям" краской — Ред)... гражданин, проживающий в Киеве и имеющий гражданство Украины, приехавший в Крым для этой акции…", — заявила Москалькова.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина под покровом ночи облил краской памятник "зеленым человечкам", участвовавшим в захвате полуострова Россией. В так называемо "МВД по Республике Крым" сообщали, что "вандал" был пьян.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.