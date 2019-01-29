Падение с большой высоты: в Днепре погибла 15-летняя руферша, опубликовано фото 18+

В Днепре разбилась девушка-руфер / dp.informator.ua

В понедельник вечером, 28 января, в Днепре 15-летняя девушка, которая увлекалась руферством, упала с подъездного балкона, расположенного на 11-м этаже дома.

Руферша упала с большой высоты около 21:35 на ул. Рабочая и умерла на месте происшествия от полученных травм, пишет Информатор со ссылкой на данные полицейских.

По сведениям издания, копы рассматривают несколько версий гибели девочки — несчастный случай и суицид.

"Рядом с телом подростка лежал разбитый мобильный телефон… Недалеко от балкона полицейские нашли курточку погибшей. На этаже на момент трагедии она находилась одна", — отмечается в материале.

В Сети уже появились фотографии с места трагедии. Внимание, опубликован снимок, который не стоит смотреть людям младше 18 лет!

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января в Дарницком районе Киева 28-летняя девушка выбросилась с 23 этажа дома, в ее квартире нашли три записки, которые были адресованы разным людям.