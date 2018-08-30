Под Днепром легковушка на переходе убила девочку и скрылась

Под Днепром легковушка на переходе сбила девочку, пострадавшая умерла / фото: sai.gov.ua

В среду вечером, 29 августа, в Подгородном (находится недалеко от города Днепр) водитель на легковом автомобиле на пешеходном переходе наехал на несовершеннолетнюю местную жительницу и скрылся.

Авария произошла на ул. Шоссейной около 18:40, пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным ТСН, погибшей было 15 лет, она умерла недалеко от собственного дома.

"… водитель автомобиля "ВАЗ" на регулируемом светофором пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего местную жительницу и скрылся с места происшествия…", — отметили в ведомстве.

В области был введен оперативный план "Перехват". Правоохранители уже через несколько часов задержали водителя — 34-летнего жителя Новомосковска, и обнаружили авто с повреждениями, характерными для ДТП.

Под Днепром легковушка на переходе сбила девочку, пострадавшая умерла / dp.npu.gov.ua

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 26 августа вечером в Покровском районе Кривого Рога Днепропетровской области водитель на легковушке сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Узнать больше об инциденте можно здесь.