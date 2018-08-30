Под Днепром легковушка на переходе убила девочку и скрылась

30 августа 2018, 11:35

Авария произошла вчера вечером, возможного злоумышленника уже задержали.

Под Днепром
Под Днепром легковушка на переходе сбила девочку, пострадавшая умерла / фото: sai.gov.ua

В среду вечером, 29 августа, в Подгородном (находится недалеко от города Днепр) водитель на легковом автомобиле на пешеходном переходе наехал на несовершеннолетнюю местную жительницу и скрылся.

Авария произошла на ул. Шоссейной около 18:40, пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным ТСН, погибшей было 15 лет, она умерла недалеко от собственного дома.

"… водитель автомобиля "ВАЗ" на регулируемом светофором пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего местную жительницу и скрылся с места происшествия…", — отметили в ведомстве.

В области был введен оперативный план "Перехват". Правоохранители уже через несколько часов задержали водителя — 34-летнего жителя Новомосковска, и обнаружили авто с повреждениями, характерными для ДТП.

Под Днепром
Под Днепром легковушка на переходе сбила девочку, пострадавшая умерла / dp.npu.gov.ua

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 26 августа вечером в Покровском районе Кривого Рога Днепропетровской области водитель на легковушке сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:54
Роковой прыжок с крыши дома: в Украине появилась еще одна жертва "Момо" - СМИ
11:49
"РБ Лейпциг" — "Заря": прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы
11:44
Зачем Портнов купил Newsone мнение
11:35
Под Днепром легковушка на переходе убила девочку и скрылась Видео
11:18
"Как же это мило": Светлана Лобода растрогала фанатов архивным фото с округлым животом
11:10
"Итальянская модель": политолог пояснил, как решить вопрос Донбасса
11:08
Названы знаки Зодиака, которые станут самыми ответственными родителями
10:58
Девушка дня Instagram: сексапильная спортсменка родом из Днепра Евгения Мосиенко Фото
10:51
"Е**ные бандеры": на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за украинского языка Видео
10:27
В Беларуси продают глобусы с российским Крымом Фото
10:05
"Губошлепная дура": Собчак отреагировала на критику со стороны Лимонова стебным видео Видео
09:58
"Угроза инсульта": врачи советуют Ротару отказаться от выступлений
09:35
Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на первые выходные осени
09:26
В Одессе скончался сценарист "Городка" и "Джентльменов"
09:10
Политолог сказал, когда Россия начала планировать аннексию Крыма
08:56
В США рассказали о новом вооружении для Украины
08:45
"А где муж, развелись уже?": Ани Лорак покрасовалась в сексуальном платье
08:33
Чем Россия заплатит за военные авантюры Кремля мнение
08:28
В Киеве вооруженный мужчина взял в заложники четверых детей
08:20
Избили продавца, подожгли помещение. В Киеве напали на книжный магазин
07:56
Стало известно, когда суд в Лондоне примет решение в деле по "долгу Януковича"
07:48
Почему Порошенко решил разорвать "дружбу" с Россией мнение
07:26
"Рвотные рефлексы": в Сети обсуждают новость о том, что Портнов стал руководителем NewsOne
06:56
Мода на Бога: зачем украинские чиновники обзаводятся личными церквями мнение
06:34
Какой знак Зодиака притягивает деньги
06:15
"Опять сиси": Анна Седокова похвасталась пышным бюстом
05:43
"Москва задумала войну со всей планетой": эксперт назвал цель крупнейших военных учений РФ
05:19
Ученые рассказали, какие правила здорового образа жизни на самом деле смертельно опасны
04:51
На Одесчине мальчика нашли мертвым в кастрюле
04:18
Новая солистка "ВИА Гры" поделилась пикантным фото, и рассказала, был ли у нее интим с девушкой
03:10
В Николаеве вместо стены в туалете поставили прозрачное стекло Фото
02:33
Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа
02:01
"Красная шапочка устала". Ксения Собчак поделилась снимком в странной позе
01:28
Якутию шокировал необычный дождь из насекомых Видео
00:47
Футболист из Мексики превратил свой гол в "Шоу Бенни Хилла"
00:18
В Госдепе отреагировали на информацию о возможных закупках Украиной ПВО у США
29 августа, среда
23:49
Порошенко попал в топ-5 чиновников, на которых "записано" больше всего фирм и компаний - СМИ
23:32
В США прощаются с Джоном Маккейном - опубликовано видео Видео
22:56
Звуки космоса. Ученые сумели поймать таинственный сигнал из далекой галактики
22:55
В ближайшем времени в Украину придут три штамма гриппа - Минздрав
22:25
Лавров и Помпео хотят встретиться из-за новых санкций против РФ
22:20
"Приняли единогласно". Нацсовет по ТВ и радио вынес предупреждение каналу NewsOne
21:51
Дочери Порошенко не поступили ни в один вуз в Украине - СМИ
21:43
Борца с контрабандой на Одесской таможне самого поймали на контрабанде
21:31
Актер из "Брата-2" угодил в базу данных "Миротворца"
21:15
В Украине подготовили санкционный список по Крымскому мосту
21:05
Томос для украинской церкви. Российские спецслужбы готовит провокации в Стамбуле - нардеп
20:38
Путин совершил роковую ошибку - политолог
20:36
Портнов стал руководителем телеканала NewsOne и потроллил Порошенко
20:31
Яна Клочкова в кружевных трусах "завела" фанатов: опубликованы откровенные фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять