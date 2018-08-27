В Кривом Роге легковушка убила 5-летнюю девочку, фото с места ДТП

27 августа 2018, 15:35

Смертельная авария произошла в воскресенье вечером.

В Кривом Роге легковушка сбила 5-летнюю девочку и уехала, пострадавшая умерла
В Кривом Роге легковушка насмерть сбила 5-летнюю девочку и уехала / 1tv.kr.ua

В воскресенье, 26 августа, вечером в Покровском районе Кривого Рога Днепропетровской области водитель на легковом автомобиле сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии.

ДТП произошло около 19:00, ребенок умер в машине скорой помощи, сообщили УНИАН в Криворожском отделе полиции Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине.

По данным агентства, в совершении аварии подозревают водителя тeмнo-синего ВAЗа, в городе объявлен плaн Пeрeхват. Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

В Кривом Роге легковушка сбила 5-летнюю девочку и уехала, пострадавшая умерла
В Кривом Роге легковушка насмерть сбила 5-летнюю девочку и уехала / 1tv.kr.ua

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

В совершении ДТП подозревали водителя иномарки Александра Волкова, суд арестовал его на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у мужчины диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем. В начале мая — 2 числа — подозреваемого перевели в Криворожский следственный изолятор, а через несколько дней стало известно, что он умер.

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