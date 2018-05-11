В Киеве легковушка сбила ребенка, зацепила женщину и скрылась: видео с места ДТП

В пятницу днем, 11 мая, в Голосеевском районе Киева водитель на легковом автомобиле сбил мальчика, зацепил женщину и скрылся.

В столице правоохранители объявили план "Перехват", у ребенка сильно счесаны лоб и руки, подозрение на перелом ноги, пишет "Информатор" со ссылкой на слова свидетелей.

"По предварительным данным, около 12:00 водитель авто съезжал с моста на Одесскую трассу в сторону метро "Теремки". Во время заезда он зацепил ребенка, которого отбросило на два-три метра, а также женщину...", — отметило издание.

Очевидцы подчеркнули, что машина, сбившая мальчика, скорее всего, такси — на авто были шашечки. "Модель — Chevrolet Aveo, в номере присутствовали цифры 467", — говорится в материале.

Ранее в Киеве на проспекте Победы 21-летний военный пытался перебежать дорогу в неположенном месте, его сбила иномарка. Парень получил травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше о случившемся можно здесь.