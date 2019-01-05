"Я решила нашу проблему": в Киеве девушка выбросилась с 23 этажа, оставив три записки

В ночь на субботу, 5 января, в Киеве с 23 этажа дома по адресу улица Заречная, 1Г выбросилась 28-летняя девушка. Ее тело обнаружил дворник жилого комплекса около 7:40.

В ее квартире нашли три записки, которые были адресованы разным людям, пишет Информатор.

Полицейские сообщили, что на теле погибшей не было следов насильственной смерти. Квартира, в которой она проживала, оказалась открыта. Там на кухонном столике стояли три бокала с недопитыми напитками и лежали три записки, которые, судя по всему, оставила выпрыгнувшая с балкона девушка. Также удалось установить имя погибшей, ее звали Надежда.

Записки были адресованы разным людям. Одна из них была адресована, скорее всего, брату погибшей, который на данный момент проживает в Израиле. В ней было признание в любви и просьба простить, если он сможет. "Я тебе много чего могу сказать, но просто прости меня", — гласила одна из фраз в записке.

Вторая записка была адресована мужчине по имени Александр. Она также содержала признание в любви. В записке были слова: "Люблю тебя больше жизни! Люблю, несмотря ни на что. Но зато я решила нашу проблему".

В третьей записке были слова благодарности близким за поддержку. И просьба о прощении.

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