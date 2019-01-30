Смертельное ДТП под Одессой: названы имена погибших полицейских, опубликованы фото

Под Одессой в ДТП погибли полицейские Олег Лысюк и Лариса Крамаренко / od.npu.gov.ua

Во вторник, 29 января, возле Гребного канала (находится под Одесской) произошла авария с участием маршрутного такси, грузовика и легковушки, погибли двое следователей полиции — Олег Лысюк и Лариса Крамаренко, а еще четыре человека получили травмы.

Смертельная авария случилась в 19:00 на трассе Одесса — Овидиополь, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По данным ведомства, погибли пассажиры маршрутки, жертвам ДТП не было и 30 лет.

"22-летний старший лейтенант полиции Олег Лысюк и 24-летняя рядовая полиции Лариса Крамаренко были следователями Овидиопольского отдела полиции. У Олега осталась маленькая дочь...", — отметили в полиции.

Решался вопрос об открытии по факту кровавой аварии производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что 16 января в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского, он тяжело ранен. По его словам, правоохранителям известно имя заказчика преступления. Позже стало известно, что коп получил ранения головы и шеи.