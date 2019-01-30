"Способен победить коррупцию": Ахеджакова назвала своего фаворита на президентских выборах в Украине

Лия Ахеджакова назвала фаворита на выборах президента в Украине / https://www.youtube.com/Культура памяти

Известная советская и российская кино- и театральная актриса Лия Ахеджакова призналась, кого считает достойным кандидатом в президенты Украины.

Журналист Андрей Марков в программе "Культура памяти" задал артистке вопрос, как она относится к выдвижению в президенты Украины Владимира Зеленского.

Отвечать на вопрос Ахеджакова отказалась, но назвала кандидата на пост главы государства, которому она симпатизирует.

"У меня там есть один кандидат – Садовой из Львова, который организовал такую замечательную партию, как "Самопомощь". Мне кажется, что этот человек мог бы быть президентом Украины. Есть личности, которые способны победить коррупцию, и мне кажется, что Садовой – это тот человек", - призналась Ахеджакова.

Ранее Лия Ахеджакова расплакалась на камеру из-за воспоминаний об Украине.