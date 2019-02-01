Расстрел супругов у суда Николаева: стала известна мера пресечения убийце

Герасиму Багирянцу выбрана мера пресечения / facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Герасима Багирянца, расстрелявшего супругов возле Ленинского районного суда в Николаеве, суд постановил взять под стражу на 2 месяца. За ним не оставили права внести залог.

Кроме того, в полиции Николаеве пообещали начать служебное расследование по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов, которое касается невыполнения решения суда относительно долговых обязательств.

Напомним, в Николаеве 30 января злоумышленник у Ленинского райсуда выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга", погибли мужчина и женщина.

Предварительно правоохранители квалифицировали преступление по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Позже появилась информация, что в Николаеве супружескую пару Беловых расстрелял житель города Герасим Багирянц, который был им должен 2,5 млн гривен.

Как сообщалось, Багирянцу грозит пожизненное заключение. Адвокат убитых адвокат Олег Кирюхин рассказал, что 52-летний стрелок угрожал супругам еще за полгода до трагедии. По его словам, глава семьи обращался по этому поводу в полицию. Однако копы данный факт отрицают.