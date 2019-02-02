Из Киева после инфаркта увезли приехавшего к Епифанию игумена афонского монастыря

Епифаний и Ефрем поговорили накануне интронизации / Фото: LB.ua

Госпитализированного накануне с инфарктом игумена Ватопедского монастыря на Афоне архимандрита Ефрема (Куцу) срочно транспортировали из Киева в одну из зарубежных клиник для прохождения курса лечения.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, с архимандритом Ефремом удалось связаться и поговорить по телефону, а также пожелать ему скорейшего выздоровления.

По информации LB.ua, со старцем Ефремом в частной клинике встретился глава ПЦУ митрополит Епифаний. Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья архимандрита. А настоятель Патриаршего монастыря Ватопед на Афоне поздравил киевского митрополита с избранием и интронизацией и пожелал ему успехов на посту главы ПЦУ.

Как ранее сообщалось, приехавший в Киев по распоряжению Константинополя игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем, который прибыл в украинскую столицу для участия в интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания, срочно госпитализирован в одну из киевских больниц с инфарктом.