"Ступеньки для гиперлупа": в Сети ужаснулись из-за разбитой железнодорожной платформы в Киеве

Станция Протасов Яр / online.ua

В Сети опубликовали фото плачевного состояния железнодорожной платформы Протасов Яр в Киеве.

В частности, дырки на разрушенных ступеньках, ведущих к платформе, попросту прикрыли досками, примотанными к конструкции.

"То самое чувство, когда нано-технологии добрались и до Киева", - говорится в подписи к фото.

/ Типичный Киев

Отметим, что фото, опубликованное в паблике Типичный Киев, вызвало волну едких комментариев:

"А на гиперлуп тоже на этой платформе надо будет садиться?", "Вход на станцию где летает Гиперлуп", "А доски привязали чтоб не стырили?", "Ужас! Столица украины!", "Зато виталик---велодорожек НАРИСОВАЛ", "До чего довели страну, "реформаторы"-воры", "Это гиперступеньки для гиперлупа", "Гиперлуп когда там запустят?", "Нано-веревками примотали", "Надо было скотчем. Надёжнее", "Это конечная гиперлупа?", - пишут пользователи в комментариях под фото.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бориспольский экспресс снова сломался и задымил.