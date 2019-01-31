"Каких-то два часа на Гиперлупе": Бориспольский экспресс снова сломался и задымил

Многострадальный железнодорожный экспресс, соединяющий Киев с аэропортом Борисполь снова подвел своих пассажиров.

На этот раз экспресс не только застрял на полупути, но еще и задымил, рассказал один из пассажиров Андрей Охота.

"Гиперлуп сломался. Отъехали от аэропорта и через 20 минут он "крякнул". Рядом со мной люди, у которых билеты на другой поезд, и у них все шансы не успеть на него. Людей чертовски много, набито как балтийской кильки", - рассказал пассажир в своем Facebook.

По его словам, через полчаса поезд сумел продолжить движение, однако вскоре снова остановился, а салоне экспресса заполнился дымом.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры объяснили частые поломки Бориспольского экспресса.

Ранее СМИ сообщали, что при реализации проекта экспресса Киев - Борисполь из бюджета были украдены миллионы гривен.