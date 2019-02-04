Прогноз погоды для тех, "кто перегрелся": синоптик рассказала, когда ждать морозов, а когда – нового тепла

Какой будет погода в Украине и Киеве / Reuters

Синоптик обещает резкие перемены погоды в Украине в ближайшие дни.

На этой неделе украинцев ждут температурные качели: сначала атмосферный фронт принесет похолодание для всех, "кто перегрелся в прошлые дни" – а затем украинцев снова ждет потепление.

Это будет сложный период для метеозависимых людей.

"Похолодание продлится до конца недели, а, по предварительным прогнозам, с 10 февраля в Украину придет очередное потепление", – прогнозирует синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Погода в Украине 5 февраля

Погода в Украине 5 февраля будет морозной, ожидаются туманы и сильный гололед.

Температура днем, в среднем, составит от 0 до +3 градусов, местами до -1-3 градусов. Холоднее всего будет на востоке страны: тут ожидается до -11 градусов.

Погода в Киеве 5 февраля будет пасмурной, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от -2 градусов ночью до +2 градусов днем.

Погода в Украине 6 февраля

Погода в Украине 6 февраля будет снежной: мокрый снег прогнозируется на севере и западе страны.

Погода в Киеве 6 февраля также обещает мокрый снег. Из-за налипания мокрого снега на дорогах усилится гололедица.

Подробнее читайте в нашем материале И снова холода: синоптик дала прогноз на неделю.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.