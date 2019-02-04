И снова холода: синоптик дала прогноз на неделю

Какой будет погода на неделе в Украине / 1zoom.ru

Давая прогноз погоды в Украине на эту неделю, синоптик обещает украинцам похолодание. Если понедельник еще будет теплым, то в середине недели стоит приготовиться к синоптическим сюрпризам, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 4 февраля

Погода в Украине 4 февраля обещает оттепель почти на всей территории страны, местами возможны непродолжительные дожди, туманы. Ночью на дорогах, везде, кроме юга, будет гололедица.

Температура днем в среднем составит от +2 градусов до +12 градусов.

Погода в Украине 4 февраля: карта

Погода в Киеве 4 февраля будет облачной, возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся максимум до +6 градусов.

Подробнее читайте в нашем материале "Метеорологический перебор": синоптик рассказала об аномальной погоде в феврале.

Погода в Украине 5 февраля

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине 5 февраля еще будет плюсовой. На большей части страны сквозь облака даже периодически будет выглядывать солнышко. Температура днем, в среднем, составит +2-3 градуса. Однако уже к вечеру возможны первые осадки.

Погода в Киеве 5 февраля будет облачной. Вечером ожидается мелкий снег. Столбики термометров днем покажут от 0 градусов до +2 градусов.

Погода в Украине 5 февраля: карта

Погода в Украине 6 февраля

Погода в Украине 6 февраля будет на пару градусов прохладнее. В центре и на севере ожидаются дожди с мокрым снегом.

Погода в Киеве 6 февраля будет облачной, периодически будет идти снег. Столбики термометров днем покажут максимум до +2 градусов.

Погода в Украине 6 февраля: карта

Погода в Украине 7 февраля

Погода в Украине 7 февраля обещает похолодание. Днем минусовая температура ожидается на севере, в центре и на востоке страны. Дожди ожидаются в восточных и южных регионах.

Погода в Киеве 7 февраля будет облачной, но без осадков. Днем термометры покажут около 0 градусов.

Погода в Украине 7 февраля: карта

Погода в Украине 8 февраля

Погода в Украине 8 февраля будет облачной, однако осадки ожидаются лишь на востоке. Днем на большей части страны температура воздуха будет плюсовой.

Погода в Киеве 8 февраля будет облачной, а вот осадки не ожидаются. Днем термометры покажут от -1 градуса до +1 градуса.

Погода в Украине 8 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 9-10 февраля будет облачной и прохладной. Температура поползет вниз. На этот период народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует первые снегопады в феврале 2019.

Погода в Киеве 9 февраля облачной и без осадков. Днем термометры покажут до -3 градусов.

Погода в Киеве 10 февраля облачной, осадки также не ожидаются. Немного потеплеет: днем прогнозируется около 0 градусов.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.