Политолог объяснил, каким должно быть настоящее "прощание" с Москвой

УНИАН

Большинство украинцев воспринимают лозунг "геть від Москви" в символической плоскости, не обращая внимания на настоящую зависимость Украины от РФ в энергетической сфере и начинать "прощаться" с Москвой необходимо именно здесь.

Такое мнение высказал политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук в Facebook.

"Переименование, автокефалия... Действительно все это гарантирует независимость, если отсутствует прогресс в экономическом разграничении. В частности, в энергетической сфере, где сегодня эта зависимость - полная. Помните о "нерусский" газ, который нам не так давно прекращала поставлять Россия. А как быть с энергетикой? Очевидно, что тот, кто планирует и в самом деле нас с Москвой разграничивать, то должен начинать с проектов энергозависимости", - пишет Олещук.

Ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.