Украинский хакер украл миллиард рублей из российских банков и получил 13 лет колонии

Хакер / Новые ведомости

Мещанский суд Москвы вынес приговор украинскому хакеру Юрию Лысенко, признав его виновным в хищении более 1 млрд рублей у банков при помощи специальной программы.

Как сообщает ТАСС, группа хакеров, лидером которой был Лысенко, с июля по ноябрь 2014 года совместно похитила средства у коммерческих банков.

Обвинение считает, что деньги похищали с помощью специальной программы, которая позволяла снимать их со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счет средств уже самих финансовых структур.

Обвинение инкриминирует всем фигурантам нанесение ущерба ПАО "Промсвязьбанк" в размере 39,5 млн рублей, ПАО "Банк Уралсиб" - в размере 45 млн рублей, ПАО "Банк Траст" - 106 млн рублей и ПАО "Банк Зенит" - 883,5 млн рублей.

Кроме Лысенко, на скамье подсудимых находятся 13 человек.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко ранее заявил, что в Украине во время очередных выборов президента возможны разные хакерские атаки, одной из главных целей может стать Государственный реестр избирателей.