Эксперт назвал вероятную главную цель хакеров на выборах-2019

Вероятная главная цель хакеров на выборах-2019 — Госреестр избирателей, предупредил эксперт / epravda.com.ua

Эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко считает, что в Украине во время очередных выборов президента возможны разные хакерские атаки, одной из главных целей может стать Государственный реестр избирателей.

Сейчас украсть личные данные украинцев из Госреестра избирателей слишком просто, рассказал аналитик Обозревателю.

По словам собеседника, хакеры могут взломать сервер Госреестра, также кто-то из его сотрудников может продать информацию.

"…А продавать он ее будет тем же политикам, которые собирают себе электорат", — отметил Денисенко.

Эксперт добавил, что злоумышленники способны изменить результаты электронного подсчета голосов. "Когда информация по количеству голосов будет изменена, вы сами понимаете, какие будут последствия", — подчеркнул он.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных Центризбиркомом кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 26 человек.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).