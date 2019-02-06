Главу ПЦУ попросили взять под опеку часовню бывшей УПЦ МП в Антарктиде

Руководство Национального антарктического научного центра Украины обратилось к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию с просьбой взять под опеку антарктическую часовню.

Как сообщает "Би-би-си", сейчас ведется работа над процедурой перехода.

Отмечается, что препятствием для этого является позиция Вселенского патриархата, поскольку в томосе и уставе церкви записано, что ПЦУ имеет юрисдикцию только в пределах Украины.

Украинская научная станция "Академик Вернадский" существует с 6 февраля 1996 года. Православную часовню "Святого Владимира" на ней построили в 2011 году во времена президентства Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что в Запорожье неизвестные осквернили и подожгли храм бывшей УПЦ МП в честь преподобного Алексея Карпаторусского.

"В ночь на 6 февраля в городе Запорожье неизвестными был совершен поджог и осквернение храма Запорожской епархии УПЦ в честь преподобного Алексея Карпаторусского", - сообщил в Facebook заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Элин, приложив фото стены храма, на которой черной краской нанесена эмблема дивизии СС.