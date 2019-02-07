"Атмосферный фронт сбежал, поджав хвост": украинцев ошарашили прогнозом на конец недели

Какой будет погода в Украине / perunica.ru

Погода в Украине резко меняется.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Погода меняется, как ветер весной. И, между прочим, прогнозы погоды в различных прогностических моделях, уважаемых даже, тоже… Еще вчера атмосферный фронт угрожал на выходные Украины дождем и мокрым снегом, сегодня он, поджав хвост, растворится над Польшей", – написала она у себя в Facebook.

Погода в Украине 8 февраля будет формироваться антициклоном Chloe: будет сухо и временами облачно. Дожди ожидаются в Крыму и Приазовье.

Читайте такжеРезкое похолодание: синоптик предупредила об антициклонеНочью обещают до -10 градусов. Компенсировать такие морозы, по мнению синоптика, должна солнечная погода в дневное время суток. Температура днем в Украине в пятницу будет, в среднем, от 0 до + 3 градусов, на Закарпатье и крайнем юге – до + 6 градусов.

Погода в Киеве 8 февраля будут сухой и солнечной. Ночью до -6 градусов, днем – около 0 градусов.

Из опасностей – гололед и сосульки.

Погода в Украине 8 февраля / facebook.com/tala.didenko

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 9-10 февраля будет сухой и преимущественно ясной.

"Ночной мороз в выходные даже усилится, но уже днем 10 февраля в Украине южные потоки принесут очередное потепление!" – пообещала Диденко.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.