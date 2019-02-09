Боевики накрыли огнем позиции ВСУ

ВСУ / УНИАН

За минувшие сутки боевики девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"8 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - сказано в сообщении.

Обстрелы позиций украинских защитников велись из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Павлополя, дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера - в районе Авдеевки.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - подчеркнули в штабе.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин выразил мнение, что в случае окончания войны на востоке Украины на восстановление Донбасса в его нынешнем состоянии потребуется порядка $50 млрд ежегодно.

"Минимальные начальные вливания, которые понадобятся на Донбассе - порядка 50 миллиардов долларов. Хотя бы... И это - в год. Но кто же даст такие деньги? С одной стороны, Донбасс - это наша земля, но с другой - кто сумеет поднять эту тяжелейшую ношу, когда она к нам вернется, если вся Украина балансирует на грани выживания?" - сказал Соскин.