Украина не смогла продать судно "Норд" в третий раз

Рыболовецкое судно "Норд"

Торги по продаже российского рыболовного судна "Норд", арестованного в Украине, вновь не состоялись.

Об этом сообщается на сайте аукциона по продаже арестованного имущества СЕТАМ.

Заявки на участие в аукционе подали пять участников, но их отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса.

Это уже третий аукцион по продаже "Норда". На этот раз стартовую цену снизили с 1,47 млн грн (около $52,5 тыс.) до 1,36 млн (около $50 тыс.).

Ранее сообщалось, что пропавший накануне капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко нашелся - он бежал в аннексированный Крым.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

В октябре семерых российских моряков с "Норда" обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана "Норда" оставили на территории Украины, а судно выставили на продажу.