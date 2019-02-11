Украина не смогла продать судно "Норд" в третий раз

11 февраля 2019, 11:21

Заявки на участие в аукционе подали пять участников.

норд
Рыболовецкое судно "Норд"

Торги по продаже российского рыболовного судна "Норд", арестованного в Украине, вновь не состоялись.

Об этом сообщается на сайте аукциона по продаже арестованного имущества СЕТАМ.

Заявки на участие в аукционе подали пять участников, но их отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса.

Это уже третий аукцион по продаже "Норда". На этот раз стартовую цену снизили с 1,47 млн грн (около $52,5 тыс.) до 1,36 млн (около $50 тыс.).

Ранее сообщалось, что пропавший накануне капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко нашелся - он бежал в аннексированный Крым.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

В октябре семерых российских моряков с "Норда" обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана "Норда" оставили на территории Украины, а судно выставили на продажу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Крым Норд СЕТАМ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:27
"Стриптизерша или певица?": Светлана Лобода в откровенном наряде нарвалась на критику
11:25
"Взлетит выше обычного": назван курс доллара в Украине после выборов 2019 Видео
11:22
Избиратель не любит, когда его держат за лоха мнение
11:21
Украина не смогла продать судно "Норд" в третий раз
10:50
Девушка дня Instagram: модель с идеально стройными ногами Лена Никитина Фото
10:28
Официально: Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк Видео
10:05
В Беларуси подросток устроил резню в школе
09:38
Погода собьет с ног: украинцев предупредили о "коварном потеплении" на этой неделе Видео
09:17
В Николаевской области подожгли храм бывшей УПЦ МП
08:53
Капитан судна "Норд" нашелся
08:31
Украина по версии Пети: у Порошенко показали странную карту страны
07:56
У Coca-Cola появится новый вкус
07:20
Польша "похоронила" планы России насчет моря
06:24
Стали известны крайне безответственные знаки Зодиака Видео
05:50
Наперекор судьбе: астролог предупредил знаки Зодиака об опасностях в феврале Видео
05:30
Ученые выяснили причину возникновения распространенного среди мужчин рака
05:01
Нибиру приближается: астролог назвал роковую дату
04:31
Ученые выяснили, поедание какого продукта способно спасти от депрессии
03:21
В США полиция повязала порнозвезду с сожителем за сексуальное насилие
02:33
Психолог объяснила, почему не всегда стоит быть "правильными" Видео
01:21
В Болгарии требуют отставки президента из-за пророссийской позиции
00:55
Сеть развеселило фото лысого Трампа без загара
00:37
Певцы из Украины развлекали российских олигархов на роскошном корпоративе Видео
00:14
Украинский баскетболист оправдал выступление коллег в России
10 февраля, воскресенье
23:47
На борту самолета МАУ из Афин обнаружили неизвестное вещество
23:21
В Одессе несуществующий кандидат собрал людей на фальшивый митинг Фото
22:55
Посол США в Германии осудил заигрывания Берлина и Москвы из-за Северного потока-2
22:29
Терминатор, Человек-паук и Дарт Вейдер: в метро Киева показали Шевченко в неожиданных образах Фото
22:06
Джеймс Кэмерон рассказал, как будет назван новый "Терминатор" со Шварценеггером
21:51
От Украины на Евровидение может поехать гражданка России Видео
21:48
Денежный скандал: Гнап отправил средства "Следствию.инфо" и показал платежку
21:00
В полиции подтвердили видеороликом факт штурма активистами райотдела Видео
20:32
"Стало только хуже": жители Луганска не сдерживают эмоций из-за сложной жизни
20:06
"Мы знаем, кто кричал о Бандере": Луценко заявил о наказании для сотрудника полиции Видео
20:05
После "Дома-2" многие девушки идут в проститутки - экс-участник
19:27
150-килограмовая модель Тесс Холлидей на показе мод обнажила ноги с татуировками
18:59
После "ложись, Бандера" в полиции извинились и запустили флешмоб Видео
18:31
В России отреагировали на покупку Польшей артиллерийских систем Himars
18:14
Эксперт рассказал, какое будущее ждет украинскую газотранспортную систему
17:36
Мария Захарова рассказала, как достигает эйфории с Никитой Михалковым
17:21
"Леся Винник": Никитюк на фоне пальм покрасовалась в платье за сотни гривен Видео
17:10
Выборы президента Украины: в Сети выложили "секретный указ" главаря ''ДНР''
16:51
"Регина — потрясающая мать": Влад Топалов озвучил имя своего сына Видео
16:37
Москва поможет: Венесуэльские нефтяники перевели свои счета в российский "Газпромбанк"
16:21
"Грудь отпустите": Никита Джигурда рассказал о репетициях с Анастасией Волочковой, опубликованы фото
16:05
На Житомирщине клянут и угрожают священникам, перешедшим в ПЦУ
15:51
СМИ рассказали о судьбе наследства Сергея Юрского Видео
15:47
В "ДНР" разразились фейком о переброске ВСУ мощных пушек на Донбасс
15:38
Рассекречена готовящаяся штабом Порошенко "гадость"
15:30
Задержанные участники "С14" никак не связаны с акцией по делу Гандзюк - Нацполиция Киева
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться