Капитан судна "Норд" нашелся

11 февраля 2019, 08:53

По словам Горбенко, он вернулся на полуостров без особых проблем.

Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко

Капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко вернулся в аннексированный Крым.

Об этом сообщила мать моряка Евгения Горбенко, передает РИА Новости.

"Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себя нормально", - сказала она.

По словам Горбенко, он вернулся на полуостров без особых проблем.

"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по российскому паспорту. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно", - указал он.

Ранее правоохранители объявили в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко как пропавшего без вести.

О пропаже моряка сообщил адвокат Максим Могильницкий 28 января. "Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - сказал Могильницкий.

Служба безопасности Украины отвергла свою причастность к исчезновению Владимира Горбенко.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

В октябре семерых российских моряков с "Норда" обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана "Норда" оставили на территории Украины, а судно выставили на продажу.

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Украина Крым Норд Владимир Горбенко
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