В Украине объявили в розыск капитана судна "Норд"

Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко

Правоохранители объявили в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко как пропавшего без вести.

Об этом сообщается на сайте МВД страны.

По информации ведомства, мужчина исчез из поля зрения правоохранителей 26 января, место исчезновения - город Мелитополь в Запорожской области. После пропажи моряка возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

О пропаже моряка сообщил адвокат Максим Могильницкий 28 января. "Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - сказал Могильницкий.

Служба безопасности Украины отвергла свою причастность к исчезновению Владимира Горбенко.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

В октябре семерых российских моряков с "Норда" обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана "Норда" оставили на территории Украины, а судно выставили на продажу.