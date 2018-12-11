Попытка №2. Украинцы повторно выставили на торги российское судно "Норд"

рыбацкое судно "Норд" / ГПСУ

Украинские чиновники еще раз выставили на аукцион российское рыбацкое судно "Норд"( задержанное и арестованное весной нынешнего года) − с уценкой на 10%.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы украинского Минюста. Согласно обнародованным данным, повторный аукцион был назначен на 26 декабря, а стартовая цена судна составляет 1,46 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что решилась судьба экипажа арестованного "Норда". Первая попытка продать корабль на аукционе сорвалась в начале ноября 2018 года.