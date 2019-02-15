Виктор Лещинский: "Год дорог" – еще не началась весна, а подснежники из дорожных ям уже проклюнулись

Виктор Лещинский / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с вице-президентом Академии строительства Украины, руководителем независимой экспертизы "ПРОЭКСП" Виктором Лещинским. Общаясь с читателями, он рассказал, каково состояние подземных коммуникаций Киева на сегодняшний день, чем чревато пренебрежение необходимостью модернизировать систему коммуникаций, возможно ли, с технической точки зрения, метро на Троещину и безопасно ли строительство новых станций подземки в городе Днепр, как избежать летних потопов из-за ливней в столице в 2019 году, а также почему в выбоинах на украинских дорогах уже начали проклевываться подснежники.

Представляем стенограмму чата с Виктором Лещинским.

serzh543: Виктор, как-то вы уже говорили о плачевном состоянии киевских мостов. За последние месяцы то один, то другой, то третий частично перекрывают для ремонта. Значит ли это, что проблема решается, и теперь не стоит опасаться усталости мостов? Или данный ремонт направлен только на латание дорог?

Виктор Лещинский: Те текущие ремонты киевских мостов, которые выполняются сегодня, не решают глобальную проблему – их дальнейшей реконструкции, или хотя бы капитального ремонта.

Должна начаться глобальная реконструкция не только Шулявского путепровода, но и мостов через Днепр. А то, что происходит сейчас – это лишь текущий ремонт, который никак не решает проблему глобально.

Подолянка: Как вы относитесь к тому, что ул. Сагайдачного сделали пешеходной? Есть ли в этом смысл, учитывая, что пешеходов там отнюдь не прибавилось, а, скорее, наоборот, неплохие ресторанчики и кафешки свернулись и вынуждены были уехать оттуда, люди, которые работают в этом месте и в округе вообще не в восторге от такого… Что, на ваш взгляд, следует сделать в данной ситуации, когда противников данного решения явно больше, чем тех, кто его поддерживает?

Виктор Лещинский: Власть должна решать не точечные вопросы пешеходных переходов или дорогостоящих велосипедных дорожек (наглядный пример для киевлян – пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском), а глобальные инфраструктурные проблемы. Это зависит и от принятия Генерального плана города Киева.

Я считаю, что перекрытие улицы Сагайдачного не рационально. При необходимости эту улицу можно было бы перекрывать, как Крещатик, в выходные и праздничные дни.

Подолянка: Вдогонку еще один вопрос о Контрактовой… Насколько безопасна та карусель, которую установили там, учитывая, что ее едва ли не ежедневно "шаманят" (то ли ремонтируют, то ли проводят "косметические" процедуры)? Правильно ли было поставить такое "колесо обозрения" едва ли ни в самой низкой части Киева? Разве из этой ямки увидишь красоты города? :)

Виктор Лещинский: Что касается безопасности эксплуатации данного аттракциона, то это, скорее, вопрос к районным властям Подольской администрации.

А что касается маркетингового шага и наличию желания посещать данный аттракцион, то это вопрос к инвестору – киевлянам и гостям Киева.

Fedor: Как бы вы оценили состояние подземных коммуникаций Киева на данный момент? А также не могли бы вы объяснить, чем чревато, если комплексная реконструкция системы подземных коммуникаций не будет проведена в ближайшее, скажем, десятилетие? (P.S. Иногда стоит и жителям, и чиновникам услышать подробно о не радужных перспективах – только страшилки заставят шевелиться и что-то менять).

Виктор Лещинский: Это – не страшилка, а реальный факт.

Подземные коммуникации Киева изношены приблизительно на 75%. Первоочередные шаги, которые нужно осуществить для решения проблемы – это мониторинг, профилактика подземных коммуникаций, а также комплексная модернизация всех систем.

В противном случае, если не будет производиться комплексная модернизация всех городских сетей, бортнический запах будет не только запахом, но и символом всего Киева – в виде наземных "озер" и "речек". Только уже из нечистот.

Виктор Лещинский / Главред

journ_: Каким образом можно заставить застройщиков соблюдать санитарные нормы и все требования по безопасности при постройке жилых домов-высоток? И ребенку понятно, что застройщики знают, кому заносить взятки… простите, благодарность, за то, что закрываются глаза на эти вещи… У вас хватит смелости сказать, кто именно у нас отличается таким "избирательным зрением" и дает разрешения на строительство домов, которые не соответствуют никаким требованиям и нормам?

Виктор Лещинский: При проектировании любых зданий и сооружений проектная организация либо сертифицированные архитекторы и проектанты должны придерживаться всех действующих государственных строительных норм, в том числе санитарных. И даже, если проект будет идеальный, пройдет экспертизу и получит разрешение в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), не факт, что во время строительства не будут нарушены те нормы, о которых Вы пишете и говорите.

Есть множество пробелов в украинском законодательстве, которые дают возможность нечистому на руку застройщику заставить государственные органы вводить в эксплуатацию здания и сооружения с определенными нарушениями. Одним из таких "гуманных" институтов является судебная власть, которая принимает решения именем Украины. Вот и выходит, что судья, выносит решение, которое будет неправильным по отношению к строительным нормам и правилам.

Кроме того, на каждом из этапов изначального согласования проекта у инвестора и строителя всегда возникают вопрос о том, как удешевить проект и увеличить собственную прибыльную массу. У них всегда есть соблазн с кем-то договориться, что-то обойти, как-то "порешать вопросы" в каждой из инстанций.

Прохожий: Могли бы вы назвать хотя бы приблизительную сумму, которая потребуется для проведения капитального ремонта системы подземных коммуникаций города Киева? Почему при "совке" в послевоенные годы сумели найти деньги, чтобы построить эту систему с нуля, а сегодня столица, а не какой-то райцентр, не способная наскрести деньги, чтобы отремонтировать ее? Если бы стали меньше воровать и брать взяток, это бы решило вопрос с финансами?! Надеюсь, на искренний ответ. Спасибо.

Виктор Лещинский: Речь идет о десятках миллиардов гривен.

Что касается строительства коммуникаций в советское время, то надо вспомнить о том, что тогда вся страна работала, как единое целое, и вся индустрия была, прежде всего, нацелена на создание рабочих мест, а потом уже – на обеспечение жильем трудящихся.

На сегодняшний день государственного в сфере строительства практически ничего не осталось. Коммунальные предприятия, которые предоставляют соответствующие услуги, должны тратить деньги на модернизацию и капитальные ремонты, которые заложены в тарифах.

Однако за последние пять лет никто так активно и не начал заниматься таким вопросом как государственное частное партнерство и передача коммунальных предприятий в концессию. Самым известным примером было "Киевэнерго". Все помнят, что "Киевтеплоэнерго" было в управлении СКМ, а его возврат государству состоялся с миллиардным долгом и изношенными сетями.

Но если изучить опыт Великобритании, то 85% ее коммунальной сферы было отдано в концессию, и все прекрасно функционирует.

Возможная коррупционная составляющая при заключении договоров между сторонами в Украине дает возможность одним обогащаться, а другим – получать бьющие из-под асфальта фонтаны и разрушенную инфраструктуру.

Виктор Лещинский / Главред

Oleg Gavrylovych: Если позволите, хотел бы поинтересоваться вашим мнением не о Киеве, а о Днепре. В частности, о строительстве метро, которое активизировалось в городе в последние годы. Как известно, практически весь город стоит на плавнях, куда ни ткни – попадешь в оползневую зону или что-то вроде того. Вопрос: насколько безопасно, по вашему субъективному мнению, это строительство в Днепре? Какими проблемами может обернуться для города и безопасности граждан введение этой части подземки в будущем, чем это опасно для близстоящих домов?

Виктор Лещинский: При условии выполнения всей технологической карты в ходе строительства метро в городе Днепр – объекта, который является стратегическим для будущего развития мегаполиса, никакой опасности для наземной части строений над метрополитеном быть не может.

Тамара, Житомир: Свежи воспоминания о трагедии в Кемерово, где заживо сгорели дети в кинотеатре в торговом центре. Скажите, а как обстоят дела с соблюдением пожарной безопасности и других требований к безопасности в киевских ТЦ и кинотеатрах? Актуальны для нас угрозы таких трагедий?

Виктор Лещинский: В Кемерово проблема была не в нарушении каких-либо норм безопасности при строительстве, а в несоблюдении надлежащих правил при эксплуатации данного сооружения.

В прошлом году МЧС Украина провело проверку торгово-развлекательных центров, торговых объектов, а также объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц и т.д.). В результате этих проверок были выписаны тысячи предписаний на устранение недостатков и неполадок в системах пожаротушения, в эксплуатации зданий, нарушении функционирования эвакуационных выходов и многих других проблем.

На мой взгляд, правильная эксплуатация зданий и сооружений является обязанностью балансодержателей. Это – их ответственность на 100%!

А проверки такого рода объектов государственными органами в зависимости от их категории необходимо проводить не менее чем раз в три года.

Дмитрий Кот: Как вы бы оценили планы, о которых рассказал министр Омельян – начать строительство автодорог в Украине с использованием зоошлаков вместо песка и щебня? Это безопасно, с точки зрения экологичности, ведь это то, что остается на теплоэлектростанциях после сгорания угля? Насколько прочными будут такие дороги?

Виктор Лещинский: Я, конечно, уважаю Министерство транспорта Украины, однако состояние автодорожного покрытия в нашей стране за последние годы только ухудшилось.

"Год дорог" привел к тому, что еще не началась весна, а подснежники из дорожных ям и выбоин уже проклюнулись.

Для того, чтобы правильно выписать стратегию развития инфраструктурных объектов в Украине, необходимо обратиться к профессионалам дорожной отрасли и ученым, хотя бы иногда к ним прислушиваться. Тогда и дороги будут в нормальном состоянии.

Возьмем, к примеру, трассу Киев-Ковель – все водители в один голос дадут ей только отличные оценки. Классическая технология, по которой ее сооружали, себя оправдала на все 100%. Может, не стоит выдумывать "экзотические" варианты?

Liudmyla: За словами Льва Парцхаладзе, Мінрегіон пропонує передбачити у змінах до будівельних норм будівництво тільки енергоефективного житла. Наскільки це реалістичні плани? Що може стати на заваді їхній реалізації? Чи є насправді для цього політична воля?

Виктор Лещинский: Використання енергоефективних технологій при будівництві житла вже стало є нормою в Україні. Особливо цієї норми дотримуються у Києві, де енергоефективність є маркетинговою стратегією всіх забудовників у зв’язку з тим, що інвестор уже хоче отримувати не лише житло, але й сприятливий мікроклімат у ньому, рухаючись до створення "розумного житла".

Особисто я підтримую позицію міністерства щодо того, що житло повинно бути безпечним та енергоефективним.

Політична воля для реалізації таких планів наявна. Це питання постійно обговорюється на великих заходах. Цю позицію підтримують громадські організації в сфері будівництва. Тому проблем із реалізацією цих намірів не буде.

Виктор Лещинский / Главред

Іріна: Які ноу-хау з енергоефективності доступні в Україні?

Виктор Лещинский: За останні три роки втричі збільшилося використання сонячних електростанцій у житлових господарствах. За три роки втричі знизилися ціни на теплові насоси та енергоефективні рекуператори повітря. Проектувальники, архітектори і дизайнери у всіх своїх сучасних проектах використовують енергоефективну теплоізоляцію та інженерію. Багатоквартирні будинки стали застосовувати не лише утеплення конструкцій, а й ІТ-технології по управлінню інженерним енергоефективним обладнанням.

Елена: Была на днях в Виннице. Поразило, как много старинных домов и старой постройки сохранили и реконструировали. Город с неповторимым лицом. Не говорю уж о Европе – впечатление, что идешь по музею. А в Киеве "добивают" исторический центр. Скоро нечего смотреть будет. Да и зелени несравнимо меньше, чем раньше. В чем же дело, Виктор? Ваша оценка происходящему?

Виктор Лещинский: Киевской власти необходимо рассмотреть вариант выделения из бюджета значительных средств на реставрационные работы памятников архитектуры, а органам государственной власти необходимо ужесточить законодательство в сфере эксплуатации объектов, которые являются национальным достоянием Украины, в том числе государственных и местных памятников архитектуры.

Сегодня законодательство несовершенно: оно дает возможность большим инвестициям рушить исторический Киев, который является "сердцем" столицы, а нечистым на руку государственным деятелям – подписывать эти преступные документы.

Леля: Виктор, хотелось бы услышать ваше экспертное мнение по поводу смарт-квартир. Как вы относитесь к такому виду жилья? Каковы его недостатки и на что следует обращать внимание, решая купить смарт-квартиру?

Виктор Лещинский: С моей точки зрения, смарт-квартиры – это нормально для жилья одного человека. Такой вариант может быть стартовым жильем как в столице, так и в областных центрах. Ничего в этом плохого нет.

Недостаток смарт-квартир – это довольно высокая цена квадратного метра такого жилья.

Игорь, Киев: На днях постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовала программу развития транспортной инфраструктуры Киева до 2023 года. Там сказано, что в городе хотят сосредоточиться на инфраструктуре для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, а не на развитии дорог, как это было раньше. Что это за идиотизм?

Виктор Лещинский: Поддерживаю.

Городские власти должны концептуально понимать развитие всей инфраструктуры города. Лишь общая концепция развития даст возможность понимать, каким образом и на что в первую очередь тратить людские деньги, то есть бюджет города. Когда не решены глобальные инфраструктурные проблемы в городе (возвращаюсь тут к вопросам реконструкции мостов и переходов, качества дорожного полотна в городе, которое уже во многих местах проявилось глобальными впадинами), решение вопросов транспортной и велосипедной инфраструктуры – это лишь пиар-акции власти и иногда нецелесообразное использование бюджетных средств.

Zoom: В одном из своих недавних интервью вы говорили, что реновация – это в большей степени социальный проект, а не коммерческий. Что вы имеете в виду?

Виктор Лещинский: В первую очередь, я говорил о том, что это – общенациональная проблема, которую необходимо решать на государственном уровне, ведь речь идет о комфорте жизни и здоровье людей.

"Сталинки", "хрущевки", дома 70-х и 80-х годов – все это стремительно стареет. В этих постройках живут миллионы украинцев. Вот почему проекты реновации становятся все более актуальными с каждым годом. Вопрос не только созрел, но и "перезрел" – этот жилой фонд становится аварийным.

Виктор Лещинский / Главред

Полина: В программе развития транспортной инфраструктуры Киева, согласованной буквально на этой неделе, заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за пять лет – с 2019 по 2023 год – должно быть больше 20-ти. Это реально? Или власть зарабатывает бонусы перед выборами?

Виктор Лещинский: Увеличение количества станций метрополитена в Киеве крайне необходимо для развития столицы. Будем верить в то, что люди на Троещине получат свои станции метро в ближайшем будущем, точно так же и жители Виноградаря.

Развитие сети может предполагать создание не 20-ти, а большего количества станций. Хотелось бы верить, что реализация задуманного будет осуществляться так, как говорят городские власти, а не окажется лишь "сотрясанием воздуха" перед выборами. Ведь у киевлян уже появился четкий маркер выборов в Киевсовет, да и выборов мэра – слишком частые обещания постройки метро на Троещину. Уж сколько их было? Однако люди "жмутся" в маршрутках и томятся в пробках….

Sonita: Еще год назад прогнозировали подачу в ВР законопроекта о реновации жилого фонда, который бы дал возможность начинать решать проблему "хрущевок". Почему до сих пор нет этого законодательства?

Виктор Лещинский: Закон Украины "О комплексной реновации кварталов (микрорайонов), устаревшего жилого фонда" приняли в 2006 году. За последние несколько лет в него уже трижды вносили изменения. По факту не реализовано ничего. Решит ли проблемы реновации принятие нового закона? Не факт. Так как до сих пор на то нет политической воли.

Vikk: Какой урок ответственным службам надо извлечь из опыта "наводнений" прошлогоднего лета, что надо успеть сделать до лета-2019?

Виктор Лещинский: Реконструкция инженерных сетей водоотведения своевременно разрешит вопрос водоотведения и обезопасит киевлян и гостей столицы от подобных "наводнений" и коллапсов.

semen_senia: Виктор, надеюсь на Ваш ответ-совет, который в будущем многим может пригодиться на практике. Как бы Вы сформулировали памятку потенциального покупателя жилья в новостройках с осознанием того, что живем мы все-таки в Украине?

Виктор Лещинский: В первую очередь, необходимо обращать внимание на предварительное портфолио застройщика: как давно он на рынке, сколько объектов построил, сколько строится домов в данный момент и т.п. В этом вам сейчас смогут помочь социальные сети, в которых достаточно информации – положительной и отрицательной – о данных компаниях.

Я бы с опаской относился к компаниям, которые не только строят первый объект, но и сами зарегистрированы несколько месяцев назад. Уж так работает законодательная база в Украине, что на строительный рынок попало достаточно большое количество аферистов.

Рекомендую также останавливать свой выбор на объектах с большой степенью их постройки. Это даст вам хоть какие-то гарантии того, что данный дом будет сдан в эксплуатацию.

Хочу также заметить, что вы, как потенциальный инвестор, желающий внести деньги для строительства своего жилья или коммерческого объекта, имеете право получить всю строительную документацию о ходе строительства данного объекта, о материалах, которые используются, и так далее, дабы проанализировать ее со строительным экспертом.

После этого рекомендую выбирать именно тот дом, который будет вам удобен: чтобы в нормальном доступе были школа, садик, остановки общественного транспорта, учреждения здравоохранения и, желательно, какой-то сквер или парк.

Виктор Лещинский / Главред

Рена: Какая стилистика вам больше нравится – аутентичный исторический центр, как в большинстве городов Западной Европы, или вкрапления в центральных частях городов стеклянных современных офисов/гостиниц/торгово-развлекательных комплексов, как это часто встречается на постсоветском пространстве?

Виктор Лещинский: Лично мне нравится сохранение аутентичного образа городов. Буквально на днях посещал Антверпен (Бельгия). Так вот там, к примеру, прекрасный торговый центр был размещен в историческом строении с полным соблюдением всей реставрации. Именно сохранение центральных частей городов дает уникальность, ведь, как правило, квадратные метры ценны там, где уже ничего не строят, при этом выделяя приличные деньги для реставрации зданий и сооружений, установку интересных памятников (мечта и сказка должны постоянно оставаться для жителей и гостей города, и это прекрасное "сочинение" не должно быть испорчено какими-то "кляксами").

Что касается тех архитектурных решений, которые приняты в Киеве, поменять мы вряд ли что-то можем. Главное – не допустить строительства "черных квадратов" по всему Киеву.

Валерий: Какая безопасная высота новостроек, учитывая пожарные требования? Говорят, что в столице пожарной лестницы выше 11-го этажа в природе не существует.

Виктор Лещинский: Государственные строительные нормы предполагают строительство зданий с этажностью гораздо больше, чем 11 этажей. Прекрасно строятся экспериментальные здания – свыше 72 метров высотой.

Так что вопрос не в том, что строится, а в том, как после используется, эксплуатируется.

Могу заверить тех, кому нравится жить на последних этажах высоток: это – абсолютно безопасно, если в период эксплуатации данного здания будут придерживаться всех норм и своевременно проверять все системы пожаротушения и делать профилактику.

Валерий: Стандарты пожарной безопасности в Украине со времен СССР обновлялись, или все "по старинке"?

Виктор Лещинский: Современные строительные нормы по пожарной безопасности в Украине – это Государственные строительные нормы В.1.1.-7: 2016 "Пожарная безопасность объектов строительства. Общие требования". Указанные нормы разработаны профильным институтом – Украинским научно-исследовательским институтом гражданской защиты.

Tarass: Скажіть чесно, яка приблизна собівартість квадратного метра в новобудові в Києві?

Виктор Лещинский: Средняя себестоимость монолитно-каркасного многоквартирного жилого дома составляет 500-600 долларов США. Стоимость зависит от месторасположения, класса здания и т.д.

demchenko_d.: У нашій країні, судячи з усього, санітарні правила і норми існують для слабаків. Що може кардинально змінити ситуацію? Космічні штрафи? Кримінальна відповідальність? Хто має здійснювати незаангажований контроль над їхнім дотриманням?

Виктор Лещинский: При розгляді проектної документації не лише житлових будинків, а й інших будівель і споруд по всій Україні, можу впевнено сказати, дотримання санітарних норм є дуже принциповим питанням як у експертних організаціях, так і у ДАБІ. Якщо ж такі норми були порушені під час будівництва, у замовника будівництва виникають величезні проблеми зі здачею в експлуатацію даних об’єктів. Але сьогодні, повторюсь, непорядні забудовники активно використовують судову гілку влади для вирішення проблем із введенням в експлуатацію даних будівель і споруд іменем України.

Виктор Лещинский / Главред

gf_43: Зараз столичні керманичі активно говорять про прямі іноземні інвестиції в місто. Але будь-які інвестиції передбачають профіт для інвесторів. З новин у ЗМІ, Києвом дуже цікавиться німецький бізнес. Подейкують, що і в розробці Генплану української столиці німці задіяні. Чи не свідчить це про певний вибірковий пріоритет з боку київської влади? Мер Кличко має свої активи в Німеччині зокрема...

Виктор Лещинский: Столиця Україна активно розвивається та цікавить не лише Німеччину, а й наших східних партнерів: Китай, Японію, Туреччину. Також вона цікавить європейських інвесторів. Впродовж останніх п’яти років – є значний інтерес інвесторів зі США, які, зокрема, почали інвестувати в розбудову приватних медичних центрів.

Pavlo: Що для вас, як фахівця, стане головним індикатором справжніх змін на краще в інфраструктурі Києва?

Виктор Лещинский: Зменшення заторів у столиці, поява місць, де можна буде безпечно паркуватись, комфортне пересування містом громадським транспортом, облаштування скверів та парків, прогулянкових зон.

Ростислав Семенов: Вікторе, скажіть, чи реальне технологічно метро на Троєщину?

Виктор Лещинский: Метро на Троєщину побудувати абсолютно реально.

Аліна К.: Які заходи з енергоефективності зараз є трендовими в світі? Чи є потенціал, політична воля та ресурси для того, аби впроваджувати їх в Україні?

Виктор Лещинский: Будівництво житлових будинків класу "Енергія+", які не лише забезпечують себе, але й виробляють електроенергію та продають її у мережу.

Lorrie: Свого часу столична влада дуже вихвалялася Центром моніторингу забудови Києва (департамент містобудування та архітектури). Але цей портал фактично не працює – сайт "тимчасово недоступний" вже тривалий час. В чому причина, як вважаєте?

Виктор Лещинский: Причина в тому, що досі не затверджено Генеральний план, бо він розроблений на 70%. А робити моніторинг у кадастрі, який постійно змінюється – не реально.

Інесса Володимирівна: Торік у столиці налічувалося 67 незаконних будівництв. Згідно з даними Містобудівного кадастру Києва, найбільше проблемних об’єктів зафіксовано в Шевченківському районі столиці. Серед них – ЖК, продаж квартир яких активно рекламується на білбордах, по радіо, на ТБ. Як таке можливо взагалі? Це ж не якийсь кіоск десь біля метро раптово за ніч з’явився, а повноцінні будови... Хто винен у цій вакханалії?

Виктор Лещинский: Якщо дані об’єкти, визнані незаконними, тобто анульований дозвіл на будівництво ДАБІ, а даний забудовник рекламує продаж нерухомості в цих ЖК, то це – афера, при якій юридична особа вводить в оману потенціальних інвесторів, рекламуючи продаж квадратних метрів у ЖК за 10-12 тисяч гривен (що ми спостерігали за об’єктами пана Войцеховського).

За такими схемами стоїть не одна людина, а ціла група професійних аферистів. Вони вкладають великі кошти у рекламу під виглядом акцій від забудовника, сподіваючись на те, що саме низька вартість квадратного метру привабить інвестора.

Виктор Лещинский / Главред

Руслан: Скажите, какое расстояние (в метрах) должно быть между зданиями на рынках Украины, т.е. между строениями?

Виктор Лещинский: В первую очередь, технологические расстояния между строениями должны быть рассчитаны с соблюдением противопожарных норм. Если строения не сблокированы между собой, то минимальное расстояние должно быть 6-10 метров (в зависимости от категории здания и качества материала, из которого оно построено).

Cfyz: Коли в Україні будуть виконуватися норми містобудування?

Виктор Лещинский: Виконання будівельних норм залежить від реального контролю за проектною документацією на стадії експертизи та контролю органами державної архітектурно-будівельної інспекції України під час будівництва.

Але треба дивитися не лише на виконання будівельних норм, але й на їх актуалізацію у відповідності до сучасних потреб і технологій.

Основний планувальний документ ДБН 360-92** не переглядався 25 років. А коли вийшла його нова редакція у 2018 році, питань було більше, ніж відповідей, що призвело до зупинки будівельного процесу на ринку та судової тяганини, що триває до сьогоднішнього дня.

Комрад:Час брати платню за проїзд дорогами загального користування. Це практика ЄС.

Виктор Лещинский: Якщо у нас будуть дороги, як у ЄС, впевнений, що багато автовласників будуть із задоволенням здійснювати цю оплату.

Надежда Майная

Фото В’ячеслава Ратинського