Написали нацистский лозунг: в Кривом Роге подожгли двери храма УПЦ МП

В Кривом Роге неизвестные бросили зажигательную смесь в дверь Свято-Вознесенского храма УПЦ МП.

Происшествие случилось в пятницу вечером, 15 февраля, сообщили в пресс-центре Управления Нацполиции в Кривом Роге.

Полиция Кривого Рога по факту попытки поджога церкви начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как сообщили в пресс-службе Криворожской епархии, в результате загорелась дверь и надвратная икона Вознесения Господня, они были серьезно повреждены.

Также вандалы сделали на стенах надписи "14/88". Это кодовый лозунг, употребляющийся в качестве приветствия или подписи, у белых националистов. Число "88" является закодированным приветствием "Heil Hitler!".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сумах в храме УПЦ МП во время богослужения прогремел взрыв.