Крах и Апокалипсис: в Сети показали ужасы жизни в "ЛНР"

18 февраля 2019, 05:02

В ОРДЛО оккупантам удалось создать неосовок образца сталинского СССР, пишет блогер.

  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com
  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com
  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com
  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com
  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com
  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com
  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com
  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com
  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com
  • Блогер показал ужасы жизни в "ЛНР" maxim-nm.livejournal.com

После оккупации части Донбасса при помощи российских военных, жизнь там покатилась под откос.

"В города Лугандонии прискакали четыре всадника Апокалипсиса по имени Крах городской инфраструктуры, Массовая безработица, Военное управление и Тотальная пропаганда", - пишет в ЖЖ блогер Максим Мирович.

По его словам, оккупантам в реальности удалось создать так называемую "Новороссию" — неосовок образца сталинского СССР 1930-х годов — с нищетой, пропагандой, доносами и взаимной ненавистью.

При этом он опубликовал фотоподборку, повествующую о современной жизни в "ЛНР".

"Фотографии были сделаны зимой 2018 года по моему заказу моими знакомыми из Луганска. Фотографировать было крайне небезопасно — местная "МГБ" работает по принципам НКВД и отправляет каждого подозрительного "на подвал" как "украинского шпиона и диверсанта". Для того, чтобы тебя объявили диверсантом — достаточно просто сфотографировать мусорку на виду у доносчика. В этом отношении законы в "ЛНР" намного строже, чем в "ДНР" — Луганск живёт беднее Донецка, и местная власть орков там намного голоднее и злее", - добавил Мирович.

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Донбасс ЛНР Луганск
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