Крах и Апокалипсис: в Сети показали ужасы жизни в "ЛНР"

В ОРДЛО оккупантам удалось создать неосовок образца сталинского СССР, пишет блогер.
После оккупации части Донбасса при помощи российских военных, жизнь там покатилась под откос.
"В города Лугандонии прискакали четыре всадника Апокалипсиса по имени Крах городской инфраструктуры, Массовая безработица, Военное управление и Тотальная пропаганда", - пишет в ЖЖ блогер Максим Мирович.
По его словам, оккупантам в реальности удалось создать так называемую "Новороссию" — неосовок образца сталинского СССР 1930-х годов — с нищетой, пропагандой, доносами и взаимной ненавистью.
При этом он опубликовал фотоподборку, повествующую о современной жизни в "ЛНР".
"Фотографии были сделаны зимой 2018 года по моему заказу моими знакомыми из Луганска. Фотографировать было крайне небезопасно — местная "МГБ" работает по принципам НКВД и отправляет каждого подозрительного "на подвал" как "украинского шпиона и диверсанта". Для того, чтобы тебя объявили диверсантом — достаточно просто сфотографировать мусорку на виду у доносчика. В этом отношении законы в "ЛНР" намного строже, чем в "ДНР" — Луганск живёт беднее Донецка, и местная власть орков там намного голоднее и злее", - добавил Мирович.