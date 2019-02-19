Российский ракетоносец над Донбассом: появилась реакция ВСУ

ВСУ / УНИАН

Информация о пролете российского военного самолета в небе над неподконтрольными Киеву территориями Донбасса не соответствует действительности.

Об этом сообщил пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"В сети Интернет, некоторыми информационными Интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа Ту-95. Проверив выше указанную информацию сообщаем, что она не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ВСУ подчеркнули, что дежурные силы ПВО постоянно несут боевое дежурство и готовы оперативно отреагировать на агрессию с воздуха.

Ранее СМИ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ якобы заметила в районе пгт Старобешево (неподконтрольная Киеву территория) российский военный самолет, предположительно Ту-95, или Ту-142.