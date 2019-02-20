В Раде рассказали, сколько силовиков изменили украинской присяге при аннексии Крыма

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Во время аннексии полуострова Крыма российскими войсками армией и группами местных коллаборационистов присяге не изменили треть дислоцированных там военнослужащих ВСУ.

Соответствующую статистику публиковала в социальной сети Facebook первый заместитель главы украинского парламента Ирина Геращенко.

"Из 13 468 солдат и офицеров ВСУ лишь 3990 военнослужащих (29,6%), из 10 936 сотрудников МВД - только 88 (0,8%), в Госпогранслужбе − из 1870 только 519 (29,7%)", − написала она.

Кроме того, по данным нардепа, верными украинской присяге в крымских отделениях СБУ из 2240 сотрудников остались только 242, а в местном Управлении госохраны − только 20 из 527.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дезертира из украинского военного флота поставили командовать русским фрегатом. Позднее сталои известны имена пятерых предателей из Крыма, атаковавших украинских моряков в Керченском проливе 24 ноября.



