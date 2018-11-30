Названы имена пятерых предателей из Крыма, атаковавших украинских моряков в Керченском проливе

Предатели взяли в плен своих же сослуживцев / Reuters

В составе экипажа пограничного сторожевого корабля "Изумруд" находилось пять моряков, которые после захвата РФ Крыма предали Украину и присягнули на верность оккупанту.

Как сообщил источник InfoResist в Минобороны Украины, известны фамилии предателей.

/ Фото: InfoResist

На фото слева на право: 2 — капитан 3 ранга Виноградов Вадим Викторович, 4 — старший мичман Сорока, служил на корабле морской охраны "Григорий Куропятников" (ГПСУ), 6 — старший мичман Гулак Анатолий, служил на корабле "Крым" (ГПСУ), 8 — Карасев Вадим Дмитриевич, служил в Керчи на корабле "Буковина" (ГПСУ), 9 — Трибушин Дмитрий.

В Минобороны добавили, что захваченный в плен украинский офицер Сергей Попов и изменивший присяге Дмитрий Трибушин учились в одном вузе – они в 2013 году окончили в Севастополе Академию МВД имени Нахимова.

Как известно, в ФСБ ранее сообщали, что "Изумруд" открыл огонь по бронекатеру "Бердянск", а затем захватил в плен экипаж корабля.

Напомним, ранее в Европейском суде по правам человека обязали Россию вернуть всех моряков в Украину.

Как известно, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".