"Поставить Украину в стойло": политолог озвучил условия диалога с Кремлем для будущего президента

Политолог полагает, что отношения Украины с Кремлем в будущем будут зависеть не только от президента / "Фокус"

Руководитель политических программ Украинского института будущего, известный политолог Юрий Романенко убежден, что Кремль будет делать все возможное, что после президентских выборов "поставить Украину в стойло".

Удастся ли России поставить "в стойло" украинское население – зависит исключительно от граждан страны. Такое мнение Романенко высказал во время чата в Главреде.

"Конечно же, подозрения относительно кандидатов в президенты, как сказал Порошенко, "все остальные – агенты Кремля" – это манипуляция, которая направлена на то, чтобы создать Рубикон: "Есть я, а все остальные – никакие, потому что завязаны на Москву". Но это не так", - сказал политолог.

По словам Романенко, ярким примеров является избрание в США Дональда Трампа, который изначально планировал договариваться с Путиным и даже предпринял ряд попыток.

Читайте такжеАгрессию Путина могут остановить только два фактора — политолог"Пример того же Трампа показывает, что он, наверное, хотел бы договориться с Путиным, демонстрирует такое желание, но его постоянно ограничивает в этом желании deep state и те обязанности, которые есть у Штатов перед другими государствами, расклад внутри Конгресса и всех институтов власти. Баланс между ними требует маневрирования и компромиссов. И мы видели, что Трампу не удалось договориться с Путиным так, как он того хотел. Именно благодаря этой системе сдержек и противовесов", - отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что в Украине институции не имеют такого влияния на поступки президента. Но это компенсируется системой взаимоотношений элит, которые компенсируют друг друга, а также обязательства перед Западом.

"Мы набрали много кредитов, взяли на себя ряд обязательств, и вот эти обязательства и наши долги заставляют нас искать компромиссы с Европой и Штатами. Таким образом, у нас есть своеобразная страховка, которая указывает на то, что мы уже не "вильнем" – не пойдем в сторону России", - подытожил Романенко.

Напомним, во время чата в Главреде Романенко спрогнозировал вероятность распада Российской Федерации и выгоду в этой ситуации для Украины.