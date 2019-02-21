"Не воспользуемся плодами": политолог объяснил, почему Украине не стоит радоваться распаду РФ

Почему Украине не стоит радоваться распаду РФ / Facebook.com

Во время чата на Главреде руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко спрогнозировал вероятность распада Российской Федерации. Он заводно проанализировал, что это даст Украине.

"Понятия не имею, распадется ли Россия. Как дипломированный историк, могу сказать, что на любые процессы нужно смотреть с разных сторон. Допустим, Россия распадется, но это будет не впервые. В 1917 году Россия распадалась, а к 1922 году она восстановила уже значительную часть своих территорий. В 1991 году она опять распалась, а после 2000 года она вновь начала восстанавливать свое влияние", – напомнил Романенко.

Он добавил, что Китай распадался на протяжении своей истории несколько раз. Блестящей империи эпохи династии Тан предшествовало несколько столетий раздрая. Цинь Шихуанди создал империю, которая перед этим несколько столетий находилась в разобранном состоянии, то есть Китай был раздроблен. Так что все относительно, подчеркнул эксперт.

Читайте также"Сильная тряска, отвал кусков": дипломат спрогнозировал, грозит ли России потеря территорий"Если вероятность распада России большая, и если этот распад произойдет, то и нас тоже ждет распад, потому что мы не будем готовы принять миллионы беженцев, которые хлынут сюда", – предупредил руководитель политических программ.

Он посоветовал почитать мемуары Винниченко о ситуации с УНР в 1917-1918 году: "Он отлично описывает, как беженцы из России бежали в Украину, пытались устроиться на работу, были фактором внутренней дестабилизации, потому что были конфликты, кого брать на работу, кого не брать".

И резюмировал: "Короче говоря, если вы не готовы к такой неожиданности, то вы не сможете воспользоваться ее плодами".

Ранее эксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам". Украине грозит наплыв мигрантов из РФ, полагает военный эксперт.

Перед этим российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

Напомним, экс-советник Путина назвал территории, которые уйдут из РФ. Первый этап распада России наблюдался в начале ХХ века, отметил Андрей Илларионов.

Ранее одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил, что согласно новому плану Запада, Украина получит четыре областных города РФ (вероятно, вместе с самими областями) – лишившись при этом Львова (его Запад дарит Польше).

А депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы". "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", – заявил он.

В ответ в российской Госдуме призвали не обращать внимание на это предложение раздробить Россию. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата", — заявил другой одиозный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Читайте такжеЗапад должен ускорить распад РоссииВ свою очередь нардеп, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош спрогнозировал, что в Российской Федерации после смерти Путина будет большая борьба между кланами, у каждого из которого есть своя частная армия. В РФ всегда после ухода диктатора наступали времена смуты.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предложившего украинцам "возвратить Кубань и Москву", является призывом к агрессии, что недопустимо для политиков и руководителей такого ранга.

Перед этим историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань. Империя распадется окончательно, считает Валентин Мороз.

А астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскими. Крым Украине уже не вернуть, но Киев получит другие территории – причем еще при нашей жизни.